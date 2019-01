Chievo, sondaggio con la Fiorentina per il ritorno di Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cyril Thereau è pronto a dire addio alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Chievo Verona, che ha ceduto Valter Birsa al Cagliari per un paio di milioni d'euro, ha sondato il terreno con il club viola per l'attaccante francese. Si attendono eventuali sviluppi, per quello che sarebbe un ritorno per l'attaccante francese.