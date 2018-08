Chievo, Sorrentino ci scherza su: "CR7 mi ha preso in pieno!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Naso rotto, trauma cranico e sconfitta per 3-2 con la Juventus, ma Stefano Sorrentino non perde il sorriso. Il portiere del ChievoVerona ha infatti voluto ringraziare i tifosi gialloblù per i tanti messaggi di sostegno ricevuti dopo l'infortunio di ieri, scherzando anche sullo scontro con Cristiano Ronaldo: "Grazie per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno!".