Chievo, Sorrentino: "Con questo spirito ci salveremo presto"

Queste le parole di Stefano Sorrentino ai microfoni del sito ufficiale del Chievo: "Il Bentegodi è tornato ad essere il nostro fortino. Non era facile contro il Torino, siamo stati bravi: un buon punto, questa è la strada giusta per arrivare il prima possibile al nostro obiettivo. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, poi abbiamo cambiato e ci siamo spinti in attacco. Con questo spirito, presto ci toglieremo da questa situazione. L'espulsione? Peccato, ma a questo punto teniamoci stretto questo buon punto. Adesso ci aspettano sei partite importantissime. La cosa più importante è la compattezza: sarà un caso ma da quando ci sono meno fischi e più applausi, il Chievo riesce a fare punti".