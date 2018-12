Chievo, Sorrentino esulta: "Con l'Inter un pareggio che sa di vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha analizzato il pareggio ottenuto in extremis dai suoi contro l'Inter ai microfoni di Chievo Social Live.

Una delle partite più emozionanti, che rimarrà nella memoria dei tifosi.

"Chiaro che quando affronti una squadra come l'Inter, il pareggio sa di vittoria, specie se ottenuto così. Poi è staot importante lo spirito della squadra, e la voglia di non mollare".

Hai effettuato alcune parate decisive per tenere il Chievo in partita. Quale, tra la parata su Icardi nel primo tempo e su Perisic nella ripresa reputi più importante?

"Quella del primo tempo è stata più istintiva, nella seconda era molto più vicino, avevo il 50-50 e ho scelto la mia sinistra, e mi è andata bene".

Avete subito solo 3 gol nelle ultime 5 partite, mentre nelle precedenti 12 ne erano arrivate 30 segnature.

"A me non piace fare calcoli, a noi non interessano. Di Carlo ha lavorato sulla nostra testa, dice non vedere la classifica ma di guardarla tra qualche mese. Pensiamo solo a giocare a calcio, e di sfruttare la nostra occasione".

Sarà una settimana importante, con le ultime due partite del girone di andata. Servirà il Chievo dell'ultimo mese e mezzo.

"Abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo in tempo per rimediare. Mercoledì abbiamo una partita difficile contro una squadra in forma. Ma sicuramente il Chievo di stasera può fare qualsiasi cosa".

Come hai vissuto il gol di Pellissier?

"Ero in attesa del VAR, perchè vedevo l'indecisione dell'arbitro. Ovviamente, vederlo da dietro è stato bellissimo. Sarei andato anche io ad esultare, ma il VAR ti frena".

VAR intervenuto anche nel contatto tra Barba e Borja Valero.

"Una chiamata assurda, neanche l'Inter ha protestato. Giusto andare a controllare, ma lì mi è sembrata eccessiva".

Ogni squadra della Serie A sa che c'è un Chievo che non molla.

"Nel nostro vocabolario non esiste come parola. Il mister ci ha trasmesso uno spirito nuovo, giocheremo di partita in partita".