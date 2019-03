© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non smetterò mai di ringraziare il Toro, lo farò a vita". Stefano Sorrentino sfida il suo passato. Il portiere del Chievo ha parlato al Corriere di Torino della prossima di campionato contro i granata: "È stata la prima società che ha creduto davvero in me, con la maglia granata ho disputato 101 partite tra i professionisti. Però ora penso solo al Chievo e magari a sfatare un tabù personale, perché il Toro è l’unica squadra che non ho mai battuto".

Sull'addio.

"Nel 2005 purtroppo ho dovuto lasciare. Ricordo che a fine stagione mi era stato comunicata la riconferma anche per la serie A, poi dopo qualche giorno il mio procuratore dell’epoca mi informò della cessione all’Aek Atene per fare cassa e provare a salvare il salvabile. Purtroppo non bastò".

Cosa farà da grande?

"Il portiere! Per ora non penso al ritiro".