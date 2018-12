© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino, portiere del ChievoVerona, al termine del match con la Lazio ha parlato a Sky Sport: "Fare due punti contro Napoli e Lazio è tanta roba. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra piena di campioni. Ora pensiamo al prossimo impegno. Conosco bene Di Carlo, ha lavorato molto sulla nostra testa, sempre in modo positivo. La cosa più importante è stata sgomberare la testa dai pensieri negativi. Abbiamo ottenuto un punto importante, anche se la classifica piange. Non vinciamo da un po' e oggi potevamo riuscirsi, ma è vero che potevamo anche perderla. Ci sono state difficoltà ad inizio stagione, sappiamo che ora dobbiamo macinare punti per la salvezza. Il sogno di tutti, quando eravamo piccoli, era giocare in Serie A. Abbiamo la fortuna di giocarci tutte le domeniche e non dobbiamo dimenticare quant'è importante".