Chievo, Sorrentino: "La squadra può tranquillamente salvarsi"

"Il punto preso qui a Ferrara è veramente prezioso. Tutta la squadra ha contribuito a questo risultato e ne siamo fieri. La mia parata su Cionek? E' stata decisiva. Ho pensato d'aver preso gol, ma fortunatamente il mio riflesso mi ha salvato". Queste in sintesi le parole del portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, al termine della gara di Ferrara pareggiata per 0-0. Continua l'estremo difensore clivense: "La squadra può tranquillamente salvarsi. E' stata costruita per questo obiettivo che è di certo alla portata. Vogliamo chiudere il discorso il prima possibile e fare punti contro chiunque. Domenica prossima affronteremo l'Inter, sono fortissimi, ma non partiamo di certo battuti. Anche con loro vogliamo fare risultato".