Chievo, Sorrentino: "Ritiro? Per ora non ci penso. Voglio giocare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona, ha parlato al magazine del club Mondo Chievo: "Stiamo attraversando una fase in cui tutto gira storto. Col Milan e col Napoli abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine. Per uscire da questo momento dovremo lavorare ancora più intensamente. Rispetto all'anno scorso la classifica è molto più corta, ciò dimostra che il torneo è più livellato. Dobbiamo trovare la forza dell'unità di intenti che deve animare la squadra e tutti coloro che hanno a cuore il Chievo. Io un highlander? No, amo il mio lavoro e per svolgerlo al meglio devo avere cura di me stesso, facendo attenzione ai minimi particolari. Finché il fisico e la testa me lo permetteranno sarò contento di fare la mia parte. Se ho la possibilità di giocare ancora ad alti livello lo devo al Chievo, ai preparatori e ai miei compagni. Mi piace ancora molto giocare e per adesso cerco di non pensare a quando lascerò l'attività agonistica. Contro il Torino dovremo dare tutto fino in fondo perché la Serie A è per tutti un patrimonio prezioso che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto e che dobbiamo conservare per noi e per chi giocherà per il Chievo dopo di noi".