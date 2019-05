Chievo-SPAL, le formazioni ufficiali: Meggiorini vs Petagna-Floccari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona ospita la SPAL, nel secondo match del 35esimo turno di Serie A. La formazione di mister Di Carlo è già retrocessa in Serie B, ma vuole provare a salvare la faccia e l'onore in questo finale di campionato. La squadra di Semplici, invece, cerca punti fondamentali per chiudere il discorso salvezza. In caso di successo ferrarese, senza attendere il risultato del derby tra Empoli e Fiorentina, la SPAL sarebbe aritmeticamente salva.

Le scelte di Di Carlo. La squadra clivense si affida ancora an Semper tra i pali, esordio assoluto per Ndrecka e Grubac, con quest'ultimo che affianca Meggiorini in attacco. Confermato, nel ruolo di trequartista, Vignato.

Le scelte di Semplici. Squalificato Vicari, rientra Cionek dalla squalifica e completa la difesa con Bonifazi e Felipe. Sulla sinistra, secondo la formazione ufficiale comunicata dal sodalizio ferrarese, c'è Fares che agirà inizialmente sulla linea dei terzini. In attacco Floccari affianca Petagna.

Queste le formazioni ufficiali del match:

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Frey; Hetemaj, Rigoni, Ndrecka; Vignato; Meggiorini, Grubac. All. Di Carlo.

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Cionek, Fares; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic; Floccari, Petagna. All. Viviano.