Chievo, Stepinski: "Devo fare più gol nelle sfide per la salvezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mariusz Stepinski, attaccante del Chievo, commenta ai microfoni ufficiali del club clivense il ko subito con la Juventus: " È stata davvero una bella gara, purtroppo però è arrivato un risultato negativo. Se giochiamo così possiamo fare benissimo questa stagione. Voglio segnare tanti gol, non solo contro le grandi. Anzi, è più importante segnare negli scontri diretti per la salvezza. Stiamo bene, lo abbiamo dimostrato, ma non dobbiamo dimenticare che era solo la prim partita: dobbiamo fare bene per tutto l'anno. Dove può arrivare questo Chievo. È presto, dobbiamo aspettare".