Chievo, Strahinja Tanasijevic: come non esordire in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa è la storia di Strahinja Tanasijevic. Difensore classe 1997, il serbo è arrivato al ChievoVerona in prestito nel gennaio 2018 dal Fk Rad Belgrado, finendo però per essere aggregato presto alla rosa della Primavera e non riuscendo così mai a esordire in Serie A. Un esordio arrivato, purtroppo, nello sciagurato Chievo-Sassuolo di oggi.

Entrato in campo al 70' al posto di Obi, Tanasijevic è riuscito infatti a farsi espellere nel momento clou per i sogni di rimonta gialloblù: doppia ammonizione, tra l'84' e 88' e squadra in dieci uomini. Un peccato di gioventù, un'ingenuità, una leggerezza... Fatto sta che la giovane promessa per la quale il club del presidente Campedelli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto l'estate scorsa è già diventata l'emblema del Chievo di Ventura. Neanche l'innesto in panchina dell'ex ct azzurro sembra infatti poter cambiare le sorti di una compagine sempre battagliera, ma incapace di pungere e, soprattutto, di cancellare quel -1 in classifica che va avanti ormai da troppe giornate.