© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Verona analizza il futuro del Chievo che - si legge - salvo miracoli ripartirà dalla serie B. In particolare, vengono sottolineate le posizioni di quei giocatori che attualmente sono in scadenza a giugno. Fra questi ci sono il portiere titolare, Sorrentino, che dal piano di sopra avrà probabilmente richieste, vedi l’Empoli due mesi fa (l’attuale vice, Seculin, ha rinnovato sino al 2021); uno dei senatori difensivi, Cesar, scivolato dietro nelle gerarchie; quindi, sempre dietro, Rossettini (c’è un diritto di riscatto col Genoa che volendo il Chievo può far valere), Schelotto (orizzonte da valutare), Andreolli (idem), Frey e, in mediana, Dioussé, regista o mezzala, in prestito dal Saint Etienne, fin qui tutto sommato apprezzabile (è arrivato a gennaio).