Chievo, Tomovic: "Dobbiamo portare la fortuna dalla nostra parte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nenad Tomovic ha commentato ai microfoni di Chievo TV la sconfitta sul campo del Napoli: "Peccato, abbiamo giocato bene facendo soprattutto una grande fase difensiva perché il Napoli ti costringe a giocare così. Avevamo anche la forza di ripartire, come si è visto quando abbiamo fatto gol. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti, che per noi sarebbero stati fondamentali. In tre minuti è successo di tutto: bravo insigne a mettere una bella palla per Milik. Dopo Sassuolo un’altra mazzata così mentalmente ti distrugge, però noi dobbiamo guardare avanti e preparare la prossima partita per cercare di vincerla. Dobbiamo portare la fortuna dalla nostra parte, ma stiamo già mettendo in campo la mentalità giusta e dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle ultime quattro partite. Guardiamo avanti: contro il Torino giochiamo in casa nostra e dobbiamo fare punti. Questa squadra ha lottato quasi sempre fino alla fine per la salvezza, i giocatori sono esperti e capiscono questa situazione".