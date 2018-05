Chievo, Tomovic può restare: si lavora per un nuovo prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ChievoVerona potrebbe puntare ancora su Nenad Tomovic (30) nella prossima stagione. L’Arena fa sapere che il serbo è troppo caro per essere riscattato dalla Fiorentina ma non per averlo per un’altra stagione in prestito, facendo leva anche sul suo desiderio forte di restare al Chievo. Operazione molto più economica dei due milioni e mezzo che servono per assicurarsi l’intero cartellino.