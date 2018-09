Chievo-Torino a reti bianche: 0-0 all'intervallo. Già due cambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero tiri in porta del Torino, uno solo del Chievo: all'intervallo, lo 0-0 del Bentegodi è scritto tutto nelle statistiche. Nel complesso meglio i padroni di casa, ma senza grossi interventi da parte di Sirigu o Sorrentino. Da segnalare i due cambi già effettuati, uno per parte: nel Torino è entrato Berenguer al posto di De Silvestri, infortunato. Curioso quello del Chievo: dopo aver scelto Djordjevic come titolare, D'Anna lo ha sostituito con Stepinski al primo minuto di recupero del primo tempo, apparentemente senza che l'ex Lazio avesse accusato problemi.