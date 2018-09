Chievo-Torino, le formazioni: D'Anna lancia Leris. C'è Edera con Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sorpresa per parte, negli undici di partenza di Chievo-Torino: D'Anna sceglie Leris per affiancare Birsa alle spalle di Djordjevic, con Giaccherini che arretra sulla linea dei centrocampisti e Obi in panchina. Nelle scelte di Mazzarri, invece, spicca Edera dal primo minuto, al fianco di Soriano alle spalle di Belotti unica punta. Ecco le formazioni ufficiali.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Birsa, Leris; Djordjevic. Allenatore: D'Anna.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina; Soriano, Edera; Belotti. Allenatore: Mazzarri.