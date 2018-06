Chievo, trattativa a buon punto per l'ex laziale Djordjevic

© foto di Federico Gaetano

Sarà ancora in Italia il futuro di Filip Djordjevic, attaccante classe '87 che tra qualche giorno si svincolerà dalla Lazio. Il Corriere del Veneto scrive che la trattativa tra il ChievoVerona e la punta è a buon punto. Il serbo ex Nantes, dunque, proverà a riscattarsi con i clivensi dopo l'ultima stagione caratterizzata da zero presenze con i biancocelesti.