Chievo, tre nomi per il dopo Inglese: c'è anche Babacar

L'edizione odierna de L'Arena parla del futuro dell'attacco del Chievo Verona che pensa al dopo Roberto Inglese. I nomi sono tre: Diego Falcinelli, in prestito dal Sassuolo alla Fiorentina e che potrebbe non essere confermato dai viola. Poi, sempre in casa neroverde, piace Khouma El Babacar mentre il terzo nome è il nigeriano Nwankwo Simy del Crotone.