Chievo, tutti pazzi per il baby Vignato. La Juve prova l'anticipo

Juventus, Inter, Roma, Bologna e Sassuolo. Col passare delle settimane crescono sempre di più gli interessamenti della Serie A per Emanuel Vignato, baby attaccante classe 2000 del Chievo. I club si stanno muovendo con strategie e valutazioni diverse, ma secondo la Gazzetta dello Sport è ancora una volta la Juventus a fare da apripista. I bianconeri, infatti, starebbero pensando di mettere sul piatto 5 milioni di euro per il suo cartellino e per quello del fratellino Samuel, classe 2004.