Chievo-Udinese, le formazioni ufficiali: panchina per Lasagna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15 scenderà in campo il Chievo che ospiterà l'Udinese al Bentegodi. Dopo il pareggio arrivato in casa della Roma, D'Anna punta su Giaccherini, Birsa e Stepinski in attacco mentre Velazquez schiera la sua Udinese con Teodorczyk in attacco e Lasagna in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CHIEVO: Sorrentino; Barba, Bani, Tomovic, Cacciatore; Obi, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini, Birsa, Stepinski.

UDINESE: Scuffet; Samir, Ekong, Fofana, De Paul, Behrami, Nuytinck, Stryger Larsen, Pussetto, Mandragora, Teodorczyk.