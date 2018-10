Chievo, Ventura: "Primi segnali di una rinascita. Infortuni? Un delirio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampiero Ventura, allenatore del Chievo, ha così parlato a Radio Rai dopo il ko dei suoi sul campo del Cagliari: “Il vero problema era aprire un pertugio per vedere un filo di luce in fondo, sennò diventa difficile. Oggi abbiamo incontrato una squadra in salute: piano piano scopriamo che si può anche giocare, creare palle gol e avere la possibilità di fare risultato. Questo è il primo piccolo step in una situazione globale difficile. Sugli infortuni è un delirio: si è fatto male anche Hetemaj nel riscaldamento. Abbiamo messo in grande difficoltà il Cagliari, credo si siano visti i primi segnali. Il risultato è la conseguenza di quanto produci: non basta voler vincere, ci vuole la condizione fisica e l'organizzazione. I ragazzi stanno vivendo un momento terribile ma venerdì e sabato li ho visti sorridere: è il segnale di una rinascita. C'è grande disponibilità da parte dei miei giocatori, sono fiducioso che diventeremo squadra. I risultati, poi, si vedranno alla fine”.