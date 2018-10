Chievo, Ventura: "Qui per aiutare e perché le emozioni non si comprano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Ventura, allenatore del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari: "Nonostante le tante assenze abbiamo lavorato con voglia e partecipazione per tutta la settimana. Ieri a fine allenamento ho sentito i ragazzi ridere nello spogliatoio, una cosa che mancava da tanto. Tutti stanno cercando di capire le mie idee e tutti vogliono provare a costruire qualcosa insieme. Ho accettato questa sfida perché voglio aiutare questa squadra. Il Cagliari? Andiamo in Sardegna e vedremo cosa saremo capaci di fare. Dico questo perché quanto visto contro l'Atalanta è inconcepibile. Loro giocano con naturalezza e facilità, sono superiori a noi, ma questo di deve solo servire come stimolo in più. Dopo la sconfitta della settimana scorsa ho subito letto i primi commenti nei miei confronti. Io ho pensato al motivo per il quale ho scelto di venire qui e mi sono risposto che questa è la mia vita. Le emozioni non si possono comprare, ciò che ti fa sentire vivo non si può comprare. Mi dispiace per le persone che passano ore sui social, significa che non hanno niente da fare. Io ho ancora voglia di dare il mio contributo. Il resto sta a zero".