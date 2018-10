Chievo, Ventura: "Qui per fare calcio. Sfida non facile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo tecnico del ChievoVerona, Giampiero Ventura, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club scaligero: "Dopo 30 anni di calcio ininterrotto ho avuto un'estate lunga per i motivi che tutti danno. Non avevo voglia di tornare ad allenare una squadra, avevo voglia di tornare a fare calcio. Se devo essere sincero c'erano anche altre situazioni ma il Chievo, al di là della posizione in classifica è sempre stata un'oasi dove c'è la possibilità di fare calcio e io avevo bisogno di questo. Personalmente poi mi eccita il fatto di essere di fronte a una sfida come questa, obiettivamente non facile. Ho la convinzione che attraverso la disponibilità e la voglia dei calciatori e dell'ambiente ci sarà la possibilità di fare qualcosa di importante. Non devo dimostrare niente, ho solo voglia di campo e di mettermi in discussione. Se centrassimo la salvezza sarebbe libidine pura. Provo emozioni e per questo le trasmetterò a tutti i calciatori".