Chievo, Ventura: "Ultima sconfitta inconcepibile. Cagliari superiore"

Il tecnico del Chievo Verona Gian Piero Ventura, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Cagliari: "Nonostante le tante assenze abbiamo lavorato con voglia e partecipazione per tutta la settimana. Ieri a fine allenamento ho sentito i ragazzi ridere nello spogliatoio, una cosa che mancava da tanto. Tutti stanno cercando di capire le mie idee e tutti vogliono provare a costruire qualcosa insieme. Andiamo in Sardegna e vedremo cosa saremo capaci di fare. Dico questo perché quanto visto contro l'Atalanta è inconcepibile. Loro giocano con naturalezza e facilità, sono superiori a noi, ma questo di deve solo servire come stimolo in più".