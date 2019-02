© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Bani, difensore del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Genoa: "Siamo stati bravi a non subire gol. Sono già due partite che non subiamo tiri in porta. Dobbiamo migliorare e segnare. Lavoreremo al massimo per fare ancora meglio. L'attacco del Genoa è uno dei più temibili perché sono molto in forma. Abbiamo fatto una grande prestazione a livello difensivo. Il problema è che dobbiamo lavorare meglio perché non basta difendere bene per vincere. Tolta la partita contro la Roma dove abbiamo sbagliato l'approccio, le ultime gare potevamo vincerle tutte. I rimpianti sono tanti, ma non abbiamo tempo di analizzare le delusioni perché dobbiamo guardare subito alla prossima. Salvezza? Io ci credo come tutto il resto della squadra e lo dimostriamo in campo. Sappiamo che la situazione è difficile, ma fino a che la classifica non ci condanna continueremo a lottare".