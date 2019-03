Chievo Verona, Bani su Piatek: "Spero non sia in giornata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Bani, difensore del Chievo Verona, ha parlato a Tuttosport della sfida contro il Milan. "Bisognerà lottare su ogni palla e sperare che loro non siano in giornata. Il Milan è una delle squadre più informa, noi contro Genoa e Torino abbiamo fatto la prestazione, ma non i gol. Piatek? Spero non sia in giornata".