Chievo Verona, Campedelli: "Miglior mercato non poteva essere fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, ha parlato a margine della presentazione di Nenad Tomovic e Mariusz Stepinski: "Sono contento per come è stata completata la rosa, miglior mercato non poteva essere fatto. Per il campionato siamo sufficientemente competitivi, anche se questo dovrà dirlo soprattutto il campo. Speriamo di far bene", evidenzia L'Arena.