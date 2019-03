© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo Verona, Domenico Di Carlo, ha lanciato un appello al proprio fantasista. "Uno come Giaccherini non lo puoi regalare a nessun avversario in Serie A, specie se le partite si incanalano su ritmi blandi come contro il Genoa. Lui è il nostro uomo di maggior qualità, in quel tipo di gara si sente". Le parole riportate da Tuttosport.