© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Chievo Verona, Domenico Di Carlo, ha parlato prima della sfida contro il Frosinone, decisiva per l'eventuale permanenza in Serie A. "Da quando sono arrivato non c’è un giocatore che si è tirato indietro. Sono orgoglioso di questa squadra, è una squadra forte che deve giocare con la testa libera e la mentalità vincente. a parte di tutti voglio la testa libera, coesione di squadra - giocatori, società e tifosi - e quella lucida follia che ti permette di fare qualcosa in più".