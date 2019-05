Chievo Verona, esordio in Serie A per il figlio d'arte Mauro Burruchaga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra i motivi di interesse legati alla sfida attualmente in corso fra Frosinone e Chievo c'è da segnalare l'esordio in Serie A per Mauro Burruchaga, centrocampista classe '98 figlio del mitico Jorge. Dopo una presenza in Coppa Italia contro il Cagliari, al minuto 33' della sfida dello Stirpe il giovane argentino ha fatto il suo ingresso in campo per sostituire l'infortunato Diousse. Il giocatore era arrivato al Chievo la scorsa estate dal River Plate e dopo un'annata vissuta nelle retrovie ha finalmente trovato l'esordio nel massimo campionato a pochi minuti dal termine della stagione.