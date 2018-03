Chievo Verona, il futuro si chiama Bani: blindato il centrale difensivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo Verona ha blindato Mattia Bani. Lo scrive L'Arena oggi in edicola. Nuovo accordo fino al giugno del 2020 per il difensore destinato a diventare un punto fermo dell'undici gialloblù. Da Vercelli a Veronello fino alla Nazionale, il quotidiano veneto racconta l'escalation del difensore in pochissimi mesi tra i paragoni con Acerbi e l'eredità di baluardi come D'Anna, Barzagli e Yepes.