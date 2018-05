Chievo Verona, il presidente Campedelli vuole il rinnovo di Pellissier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la salvezza, in casa Chievo tiene banco il caso Pellissier. L'attaccante voleva entrare negli ultimi minuti della sfida col Benevento ma D'Anna ha optato per altre scelte. La bandiera del Chievo è in scadenza: però nessuno vuole chiudergli la porta in faccia. Campedelli vuole prolungare ancora un anno il contratto del capitano, considerato come un figlio dal presidente. Nella prossima settimana - riporta tggialloblu.it - tutto sarà più chiaro.