Chievo Verona, il sostituto di Inglese è già in casa: Mariusz Stepinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Chievo Verona la domanda è su chi potrà sostituire Roberto Inglese (da giorni si mormora di un suo passaggio anticipato a Napoli e dell’arrivo alla diga del convalescente Arkadiusz Milik, che dovrebbe tornare in campo per la primavera). Una possibilità - sottolinea il Corriere di Verona - è che possa essere proprio Mariusz Stepinski l'erede naturale di Inglese Impiegato sempre dalla panchina, Maran lo ha finora utilizzato in cinque occasioni per un totale di 76 minuti. Pochi ma sufficienti per mostrare di saperci fare. Il futuro, specialmente nel caso probabilissimo in cui Inglese dovesse approdare a gennaio alla corte di Maurizio Sarri, potrebbe allora essere suo.