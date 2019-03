© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Chievo Verona, Mehdi Leris, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club gialloblù, spiegando il momento della squadra clivense. "Abbiamo avuto un giorno per riposare e stare con le nostre famiglie. Abbiamo parlato molto, decidendo tutti insieme di continuare così, nonostante la classifica sia difficile. Abbiamo tutto contro, mancano 11 partite, dobbiamo fare punti e vincerne il più possibile. Siamo tutti arrabbiati. L'Atalanta? Abbiamo vinto solo una partita quest'anno, ma ne abbiamo fatte molte belle, pareggiando con squadre importanti. Il potenziale ce l'abbiamo, possiamo dare di più. L'anno scorso è stato un periodo difficile per me, ero contentissimo di essere nel gruppo. Ho fatto quattro presenze ma ho imparato molto dai più vecchi. Ringrazio i mister, ho giocato con tutti. Sono a disposizione, non importa il ruolo, sto benissimo ovunque".