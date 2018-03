Chievo Verona, Sampdoria ultima spiaggia per Maran

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria è l'ultima spiaggia per il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran. L'allenatore è in bilico e se non dovesse ottenere un risultato positivo neanche nel prossimo turno, Campedelli darebbe il via alle pratiche per il divorzio anticipato. Tra l'altro, lo stesso Maran è uno dei nomi che vengono accostati con maggiore frequenza al Bologna in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse partire Roberto Donadoni. A riportarlo è Il Secolo XIX.