Chievo Verona, Stepinski: "Ho sempre sognato di giocare in Italia"

© foto di Federico Gaetano

Mariusz Stepinski, nuovo arrivo in casa Chievo Verona, parla così in conferenza stampa, come riporta Tggialloblu.it: “Sono venuto qua per dimostrare chi sono veramente. Lotto sempre, in ogni gara. Ho sempre segnato e voglio farlo anche qui. La Serie A è un palcoscenico molto importante. Ho sempre sognato di giocare qui e adesso, per fortuna, ne ho l’opportunità. Dimostrerò tutto in campo e alla fine parleranno i fatti. Il calcio italiano è molto più tattico rispetto a quello francese che, invece, è molto più fisico. Non mi spaventa niente; questo per me rappresenta una nuova sfida che voglio vincere”.