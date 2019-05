© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Emanuel Vignato, giocatore del Chievo. Il calciatore ha dimostrato di non soffrire la pressione del grande stadio, ecco perché a San Siro potrebbe essere un vero esame di maturità. L’offerta più consistente a inizio anno l’aveva fatta il Bologna: 5 milioni. Cifra che oggi si è raddoppiata solo per il cartellino, Occhio alla Juve. Come l’Inter, ma anche come la Juve, altro club interessato ai due fratelli punta a mettere sotto contratto entrambi i gioiellini del Chievo, magari lasciando in prestito a Verona Emanuel per una stagione. Lui cerca di non pensarci e di guardare avanti.