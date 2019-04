ChievoVerona, 25 milioni di euro per la retrocessione in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frutterà 25 milioni di euro al ChievoVerona la retrocessione in Serie B. Il club clivense, tornato in cadetteria dopo oltre dieci anni, sarà la squadra che incasserà più soldi tra quelle che scenderanno di categoria dal massimo campionato.

La cifra per la società di patron Campedelli potrebbe essere più bassa solo in caso di terzultimo o penultimo posto dell'Udinese, l'unico club che è da più anni in Serie A rispetto al Chievo. In generale, la cifra che viene corrisposta ai tre club che retrocedono è di 60 milioni di euro.

Le parole di Di Carlo - Le intenzioni della società sono comunque quelle di tornare immediatamente in Serie A. L'ha ribadito lo stesso Domenico Di Carlo al termine della partita: "Si chiude una pagina e l'obiettivo, adesso, è riportare subito il Chievo dove merita".