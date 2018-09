ChievoVerona, alle Canarie alla ricerca di nuovi talenti

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del primo pomeriggio. La Quota azzurra della Serie A: i possibili nazionali, club per club - Leggi la news, CLICCA QUI! LIVE TMW - Jorginho: "Sarri e Ancelotti? Differenze...

Fiorentina, Biraghi: "La fascia di Astori non si tocca. Pagheremo le multe"

PSG, Buffon: "La Juve in vetta non mi stupisce. A Napoli niente errori"

Cragno: "Portiere titolare? Per fortuna non faccio io le gerarchie"

Via alla Nations League: come funziona. Tutti i gruppi della Lega A

Via alla Nations League: le Leghe B, C e D. Tutte col sogno Europei

Chievo, ceduto Sowe in prestito al CSKA Sofia

Via alla Nations League: tutte le date e il calendario del torneo

Jorginho: "Al Chelsea per il bene di tutti, club compresi"

Via alla Nations League: Polonia e Portogallo gli ostacoli per Mancini

Milan, Leonardo su Kakà: "Per adesso non avrà un incarico preciso"

Cassano rinuncia al corso per ds. Vuole ancora giocare

Milan, la valutazione di Paqueta alle stelle ma Leonardo non molla

Una nuova data unica per il calciomercato. Vincerà la Premier League?

Il gol fuori casa e la rivoluzione del calcio moderno. Da Eusebio in poi

Napoli, Albiol: "La Serie A non è la Liga: per CR7 difficile fare 40 gol"

Inter, Handanovic: "Non vediamo l'ora di misurarci con la Champions"

Jorginho da Coverciano: "Chiellini un punto di riferimento per tutti"

Zidane: "Ecco perché la Juve ha battuto il Real. CR7 leader in campo"

I tecnici del settore giovanile del ChievoVerona , evidenzia quest'oggi la Gazzetta dello Sport, saranno per tutta la stagione ad Arona col compito di indirizzare gli istruttori del territorio attraverso lo sviluppo di varie componenti e individuare i migliori talenti delle Canarie. I più promettenti verranno spediti a Veronello per essere valutati: un progetto ad ampio respiro che dura fino al 2028.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

