ChievoVerona, caos totale: Ventura non si è ancora dimesso

Al Chievo Verona il caos è totale. Gian Piero Ventura, dopo il pareggio contro il Bologna, e dunque dopo aver conquistato il suo primo punto da allenatore clivense, ha salutato lo spogliatoio abbandonando la barca e congedandosi da quella scommessa che aveva, a parole, sposato in pieno. I giocatori si sono sentiti traditi dopo aver dato il 200% per la causa, ma la cosa che fa ancora più arrabbiare è che l'ex ct, ad oggi, non ha ancora dato le dimissioni ufficiali che permetterebbero a Campedelli quanto meno di non dovergli pagare il biennale firmato poche settimane fa. Il presidente si aspetta questo gesto nelle prossime ore, e intanto ha iniziato a sondare il terreno sia con Di Carlo, uno che il Chievo lo conosce bene, sia con De Biasi, veneto doc che potrebbe fare al caso dei gialloblu. L'altra suggestione porta al nome di Guidolin, anche se prima di tutto, serviranno le dimissioni dell'attuale allenatore, scaricato pubblicamente anche dal capitano Pellissier, infuriato come il resto della squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

