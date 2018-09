ChievoVerona, D'Anna: "Ultimamente la fortuna ci ha girato le spalle"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo D'Anna, allenatore del ChievoVerona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra clivense è reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Udinese: "E' normale che quando si gioca tre volte in una settimana devi cambiare, l'idea è quella di inserire forze fresche. L'avversario è tosto e di qualità, ma ti concede e noi vogliamo sfruttare gli spazi. Ultimamente non si è perso entusiasmo, ma si è preso coscienza di dover dare qualcosa in più. La fortuna ci ha girato le spalle, ma il morale è alto e la voglia di riscattarci c'è. Ripartiamo dalla prestazione, non dal risultato anche se è quello che conta. Il Genoa spinto dall'ambiente è una squadra molto pratica e verticale, non è amante del fraseggio ma si appoggia sulla profondità. Ha tanti giocatori di corsa e Ballardini in genere fa giocare le sue squadre in modo concreto e verticale. In fase difensiva ci manca ancora aggressività sul possessore di palla, stiamo crescendo ma non siamo ancora sul livello che vorrei. Se riusciamo a portare più pressione aiutiamo la linea difensiva, ma quel tipo di pressione ancora non c'è. Dobbiamo aggredire in modo più forte e travolgente".