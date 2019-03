© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del ChievoVerona, dopo la sfida col Torino e la sconfitta rimediata è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Usciamo consapevoli di aver giocato alla pari con il Torino fino al 90'. Abbiamo provato a vincere, ma da dopo il gol alla fine abbiamo mollato. Perdere così non è giusto dopo la buona prestazione fatta. Schelotto? Non ci gira bene. Non è semplice quando devi prendere dei calciatori che non giocano da sei mesi. Spero che non sia nulla di grave. Le sostituzioni purtroppo sono sempre forzate. Ma questo è il Chievo, siamo consapevoli che la squadra c'è e ce la giochiamo. Dobbiamo solo trovare più cattiveria sotto rete. Noi ci alleniamo bene, giochiamo bene, ma non voglio più vedere quei minuti finali".