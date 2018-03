ChievoVerona, Inglese al 45': "Dobbiamo salvarci, spirito giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Inglese, attaccante del ChievoVerona, è intervenuto al termine del primo tempo (1-2 il risultato parziale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Gol meraviglioso: avete ribaltato ogni certezza.

"Sì, non è mai facile venire giocare a San Siro contro una squadra forte come il Milan. Siamo stati bravi a non perdere la lucidità dopo lo svantaggio. Dobbiamo salvarci, è questo lo spirito che dobbiamo mettere in campo".