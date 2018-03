ChievoVerona, Maran: "Birsa convive con qualche fastidio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa in ottica della sfida contro la Sampdoria: "Il modulo dipende da noi e dagli avversari, per arrivare alla perfezione dobbiamo essere più attenti di prima ai particolari. Qualcuno è tornato acciaccato dalle nazionali. Sto pensando ad avere più sostanza ora, più percezione di essere compatti. Indisponibili? Giaccherini è arrivato tardi con noi, si sta avvicinando alla miglior condizione. Lui può darci una grande mano, ma dobbiamo essere squadra, tutti devono crescere. Bastien e Jaroszynski hanno problemi dalle nazionali, Dainelli ha avuto un fastidio e non lo rischiamo. Scelte, tutti necessari e nessuno indispensabile? Sono tutti importanti, a ruota hanno giocato tutti. Birsa convive con qualche fastidio che non lo fa allenare come si allena lui, ma per noi è un giocatore importante e ha tanta voglia di dare un suo contributo in questo finale".