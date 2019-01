© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Meggiorini, attaccante del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa anche in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina: "Chi veste la maglia del Chievo, devi sentirsi parte di questa grande famiglia. Essere qui è un onore e un privilegio. Non si tratta di situazioni di mercato, ci sono tanti infortuni di mezzo, ma chi è qui deve credere nella salvezza. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Contro i viola dobbiamo sicuramente riscattarci dopo la prestazione dell'andata. Sei gol presi sono tanti, ma le cose sono cambiate. E' una squadra che se aggredita, può andare in difficoltà. Crediamoci perché contro di loro possiamo fare davvero il risultato. Muriel? Fenomenale, ma già si sapeva", le parole riportate da tggialloblu.it.