ChievoVerona, Pellissier: "Col Crotone è la gara più importante dell'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier, attaccante del ChievoVerona, parla così a L'Arena dell'esigenza di vincere la prossima decisiva sfida contro il Crotone: "Vorrei uno stadio pieno già da quando scendiamo in campo per il riscaldamento. C'è bisogno di tutti i nostri tifosi. E' la partita più importante dell'anno, di sicuro non ci tireremo indietro. Simo pronti".