ChievoVerona, Pellissier ds o presidente? Campedelli farà chiarezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salutato Giancarlo Romairone per il Chievo occorre trovare un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it Sergio Pellissier, capitano del club clivense fresco di ritiro dal calcio giocato, sosterrà il corso per diventare ds. Possibile, dunque, che sia l'ex attaccante a prendere il posto di Romairone. Nei prossimi giorni sarà il presidente del sodalizio veneto, Luca Campedelli, a fare chiarezza in merito.