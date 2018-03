ChievoVerona, per Fabbro contratto triennale con opzione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Michael Fabbro, attaccante classe '96 del Bassano, sarà in Serie A nella prossima stagione come ammesso dal suo agente ai nostri microfoni. Il Chievo infatti ha trovato l'accordo con il calciatore, che è in scadenza coi veneti, per un contratto triennale con opzione per altre due stagioni. Lo riporta Gazzamercato.it.