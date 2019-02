ChievoVerona-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Frey, c'è Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le scelte del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, dopo le tante anticipazioni di ieri, non regalano sorprese. Nel tridente viene confermato Schick, che agirà al fianco di Dzeko ed El Shaarawy, con Karsdorp alle sue palle, dopo le convincenti prove di questo inizio 2019. Turno di riposo confermato per De Rossi, ci sono Cristante e Zaniolo al fianco di Nzonzi, mentre in difesa scelte praticamente obbligate visti i problemi di Olsen e Manolas. In porta va Mirante, a sinistra Kolarov, mentre al centro giocano Marcano e il solito Fazio.

Nel Chievo torna titolare dopo quasi due anni dall'ultima volta il laterale Frey, mentre in attacco si rivede Djordjevic, al fianco di Stepinski. Di Carlo torna alla difesa a quattro e inserisce Diousse a centrocampo, mettendo Rigoni in panchina, al pari di De Paoli. Sulle corsie laterali spazio a Leris e Giaccherini, mentre in mezzo Hetemaj affianca il nuovo arrivo.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Depaoli, Schelotto, Piazon, Rigoni, Pucciarelli, Meggiorini, Grubac.

Allenatore: Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

A disposizione: Fuzato, Santon, Juan Jesus, Riccardi, Pastore, Coric, Florenzi, Kluivert.

Allenatore: Di Francesco.