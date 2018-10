ChievoVerona, Romairone: "Ventura professionista di alto livello"

"Il nostro ambiente mette a proprio agio le persone in ogni ruolo, è una caratteristica che c'è e va riscoperta" Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del ChievoVerona, a margine della presentazione del nuovo allenatore. "Quella di Ventura - prosegue - è un'avventura stimolante e molto difficile, c'è da compiere una impresa. E' importante poter avere un professionista di alto livello come Ventura, è un profilo di assoluto livello ed è importante anche l'alchimia che s'è creata tra le parti in questi giorni".

C'era stato un po' di appiattimento generale?

"Negli ultimi 2-3 mesi abbiamo dovuto subire tante cose, tutte negative. Abbiamo trascorso mesi difficili e il risultato del campo è palese. Ma questo ambiente, in questo momento, deve ritrovare una forza importante data da uno spirito che questa società ha sempre avuto. Gli ultimi 2-3 mesi devono dare la giusta motivazione per ripartire e le persone che si sono ritrovate in questo momento possono fare bene".